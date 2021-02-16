Москва, 16 февраля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об отмене «предельного возрастного ценза» для назначаемых президентом РФ чиновников, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Указ

На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются главой государства, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

Сейчас установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет.

Законопроект внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Реализация норм не потребует дополнительных средств из федерального бюджета, отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Сейчас таких должностей около 400, сообщил полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх. Число таких должностей может быть увеличено на 1%, уточнил он, решение будет принимать глава государства.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому глава государства сможет назначать граждан Российской Федерации, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и освобождать их от указанных должностей в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, руководство деятельностью которых он осуществляет.