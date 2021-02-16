Москва, 16 февраля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Мероприятия с участием российского президента Владимира Путина в очном формате могут возобновиться в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил 16 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

Он отметил, что речь идёт о прогнозе, который трудно дать точно в условиях распространения коронавирусной инфекции. Говорить в таком случае о точном сроке было бы ошибкой.

Так или иначе, формат очных встреч с президентом будет восстанавливаться постепенно, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков рассказал о действующих и возобновленных приглашениях для Путина со стороны других государств. Но зарубежные визиты президента России пока не готовятся, отметил он.

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