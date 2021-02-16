Москва, 16 февраля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В России существует проблема формирования этнических анклавов на окраинах городов. Об этом в ходе совещания о совершенствовании миграционной политики РФ, в том числе в трудовой сфере, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Kremlin.ru Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Ещё одна проблема — это формирование на окраинах городов так называемых этнических районов», — сказал Медведев.

По его словам, проблема концентрации таких анклавов, формирующихся, как правило, вокруг крупных оптово-розничных центров и рынков, сформировалась уже давно.

Медведев подчеркнул, что такие формирования «усиливают изоляцию мигрантов и способствуют ухудшению криминогенной ситуации» в городах: «Понятно, что разбираться с этим должны не только и даже не столько правоохранительные органы, сколько здесь просто необходимо предпринимать меры другого порядка, но в любом случае правоохранительные органы совместно с руководством регионов нашей страны должны обратить самое пристальное внимание на эту проблему».