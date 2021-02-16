Ярославль, 16 февраля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Жителей домов в Ростове Великом, где отсутствует отопление из-за аварий на теплосетях, поселят в гостиницы. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.

Наталия Бобрякова Авария на теплосетях в Ростове

«Договорились с владельцами шести гостиниц Ростова — они готовы принять людей, в чьих квартирах до сих пор нет отопления, на временное бесплатное проживание. При заселении необходимо иметь паспорт, подтверждающий факт прописки. Руководство каждой гостиницы постаралось максимально подключиться к оказанию помощи жителям, однако количество мест ограничено. В первую очередь заселять будут семьи с маленькими детьми. Спасибо владельцам отелей, что откликнулись!», — написал в социальных сетях губернатор.

По-прежнему полностью без отопления остаются три многоквартирных дома. В ряде других домов подключение идёт, но из-за образовавшихся воздушных пробок тепло вернулось не во все квартиры. В Ростове Великом сейчас около минус 13 градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аварии начались 14 февраля. Не выдержали старые тепловые сети, которые находятся в зоне обслуживания предприятия «Малая комплексная энергетика», подконтрольного правительству региона.