Цены в продовольственных сетях Подмосковья — фоторепортаж
Москва, 16 февраля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Цены на продуктовые товары в магазинах подмосковных сетей, несмотря на обещания стабилизировать ситуацию, всё-таки выросли.
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На первый взгляд, вроде бы цены те же самые, что и два месяца назад, при их сравнении по тем же самым торговым точкам. Фоторепортаж ИА REGNUM из известных продовольственных сетей Подмосковья.
Сравнивая цены на яйца, молоко, хлеб, растительное масло, муку, макароны и сахар, можно заметить, что ассортимент продукции некоторых привычных марок исчез. А вместе с ним и скидки на эти товары. Однако появились упаковки с новым дизайном, пока ещё не примелькавшимся для покупателя, на которые установлены средние (уже нескидочные) цены.
Куриные яйца после новогодних праздничных цен так и не вернулись к нижнему порогу по цене. Сейчас десяток яиц можно купить за 60−80 рублей и выше.
Ассортимент упаковок макаронных изделий убавился, но ценовой диапазон остался прежним от 14 рублей до 133 рублей за упаковку 400−500 грамм. На растительное масло нижняя ценовая планка за упаковку в 0,9−1 литр составляет от 109 до 160 рублей (в одном магазине была цена в 85 рублей за бутылку с незнакомой этикеткой).
На молочную продукцию не каждый производитель даёт скидки, в связи с чем нижняя стоимость будет примерно на 10 процентов выше, чем в декабре.
Однако стоимость килограмма сахара в разных сетях в нижней цене от 43 рублей, что ниже декабрьских цен.
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В итоге, оценив ассортимент в сетях подмосковных магазинов «Пятерочка», «Магнит», «Дикси» и «Да!», можно сказать, что изменился ассортимент представленных товаров, количество которых значительно уменьшилось, но появились упаковки с новым дизайном. Цены на растительное масло, яйца, молоко выросли. Нижняя ценовая планка на муку, хлеб макароны и крупы держится на декабрьском уровне, а на сахар немного снизилась.