Москва, 16 февраля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Цены на продуктовые товары в магазинах подмосковных сетей, несмотря на обещания стабилизировать ситуацию, всё-таки выросли.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крупы

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На первый взгляд, вроде бы цены те же самые, что и два месяца назад, при их сравнении по тем же самым торговым точкам. Фоторепортаж ИА REGNUM из известных продовольственных сетей Подмосковья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колбаса и мясо в сети «Да!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощи в сети «Да!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Яйца в сети «Да!»

Сравнивая цены на яйца, молоко, хлеб, растительное масло, муку, макароны и сахар, можно заметить, что ассортимент продукции некоторых привычных марок исчез. А вместе с ним и скидки на эти товары. Однако появились упаковки с новым дизайном, пока ещё не примелькавшимся для покупателя, на которые установлены средние (уже нескидочные) цены.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крупы в сети «Да!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гречка в сети «Да!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлеб в сети «Да!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощи в сети «Да!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлеб в сети «Пятерочка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Яйца в сети «Пятерочка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлеб и мясо в сети «Пятерочка»

Куриные яйца после новогодних праздничных цен так и не вернулись к нижнему порогу по цене. Сейчас десяток яиц можно купить за 60−80 рублей и выше.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рыбный прилавок в сети «Пятерочка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мясо в сети «Дикси»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стоимость пакета с сахаром

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стоимость гречки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сеть «Магнит»

Ассортимент упаковок макаронных изделий убавился, но ценовой диапазон остался прежним от 14 рублей до 133 рублей за упаковку 400−500 грамм. На растительное масло нижняя ценовая планка за упаковку в 0,9−1 литр составляет от 109 до 160 рублей (в одном магазине была цена в 85 рублей за бутылку с незнакомой этикеткой).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колбасный прилавок

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крупа

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мука

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крупы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крупы

На молочную продукцию не каждый производитель даёт скидки, в связи с чем нижняя стоимость будет примерно на 10 процентов выше, чем в декабре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Дикси»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Дикси»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощи в сети «Дикси»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ценники

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ценники

Однако стоимость килограмма сахара в разных сетях в нижней цене от 43 рублей, что ниже декабрьских цен.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на сахар в сети «Дикси»

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В итоге, оценив ассортимент в сетях подмосковных магазинов «Пятерочка», «Магнит», «Дикси» и «Да!», можно сказать, что изменился ассортимент представленных товаров, количество которых значительно уменьшилось, но появились упаковки с новым дизайном. Цены на растительное масло, яйца, молоко выросли. Нижняя ценовая планка на муку, хлеб макароны и крупы держится на декабрьском уровне, а на сахар немного снизилась.