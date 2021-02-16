Москва, 16 февраля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, расширяющий право многодетных родителей на получение в приоритетном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Соролья Хоакин. Лето. 1904

Преимущественное право на отпуск распространится на работников с тремя и более детьми до 18 лет при условии, что младшему — не больше 14 лет.

Сейчас такой льготой могут воспользоваться только многодетные работники, чьи дети не старше 12 лет.

«Такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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