Москва, 16 февраля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов агитации, в том числе в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля. Инициатива была доработана ко второму чтению.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

«Законопроект не ограничивает право граждан на свое мнение и право на агитацию», — заявила глава комитета Госдумы по контролю Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

Вместе с тем оппозиционные фракции увидели в законопроекте существенные ограничения на агитацию в сети. В частности, в «Справедливой России» предложили вывести обычных граждан из-под действия норм о штрафах за нарушения в сфере агитации на выборах.

«Никакой ЦИК или ТИК не имеет права ограничивать избирательные права граждан и права граждан на агитацию. У граждан было и остается право на мнение, позицию и комментарий», — ответила Савастьянова, подчеркнув, что правила агитации не меняются.

В КПРФ не согласны с такой интерпретацией норм.

«Любой контент может быть признан противоречащим избирательному законодательству, а личный сайт гражданина заблокирован… Это покушение на личные права граждан», — заявил в ходе дискуссии депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Законопроектом ЦИК России наделяется правом устанавливать особенности изготовления и распространения агитационных материалов, в том числе в интернете.

Кроме того, устанавливается механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий. Так, ведомство будет направлять операторам связи требования о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту с агитацией. Роскомнадзор также будет направлять уведомления в электронном виде на русском и английском языках о нарушении требований законодательства РФ о выборах и референдумах с указанием доменного имени и сетевого адреса, позволяющих идентифицировать сайт, на котором «размещены указанные информация и (или) агитационные материалы, а также указателей страниц сайта в сети «Интернет», позволяющих идентифицировать такие информацию и (или) агитационные материалы, и с требованием принять меры по удалению таких информации и (или) агитационных материалов».

В итоге оператор связи будет обязан незамедлительно ограничить доступ к указанному в требовании Роскомнадзора информационному ресурсу, провайдер хостинга — проинформировать об этом владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить такие информацию и (или) агитационные материалы.

Владелец информационного ресурса обязан удалить такую агитацию в течение суток с момента получения уведомления. В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга или иное лицо обязаны ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу незамедлительно по истечении суток с момента получения уведомления.

В случае если владелец информационного ресурса удалил незаконную агитацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проверки его достоверности уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Прописывается, что ограничение доступа к информационным ресурсам, на которых размещены агитационные материалы, вводится не ранее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении соответствующих выборов, референдума и оканчивается по истечении пяти дней со дня определения результатов соответствующих выборов, референдума.