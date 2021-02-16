Москва, 16 февраля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об электронных аукционах купли-продажи лесных насаждения с индивидуальными предпринимателями (ИП), передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосновый лес

Поправками вводится возможность проведения аукциона в электронной форме при заключении договора купли-продажи лесных насаждений с индивидуальными предпринимателями, относящимися к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений исключает из него информацию об арендаторах и покупателях по истечении двух лет с даты ее включения в указанный реестр или по решению суда.