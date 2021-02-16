Абу-Даби, 16 февраля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В сети обнародовано видео рестайлинговой версии Nissan Patrol в исполнении Nismo без камуфляжа. Ролик с автомобилем размещён на странице © jokerr. cars в социальной сети Instagram.

jokerr.cars Модернизированная версия Nissan Patrol

Видео удалось заснять во время фотосессии внедорожника.

Новинка создана спортивным подразделением компании Nissan. Автомобиль выделяется более агрессивным дизайном. Модель имеет красные акценты под передним и задним бамперами, а также на юбках.

Спортивный стиль машине придают также чёрные корпуса боковых зеркал и задний спойлер. Автопроизводители укомплектовали автомобиль 22-дюймовыми коваными колёсными дисками и более жёсткой подвеской с усиленными амортизаторами.

Какой будет мотор у новинки, пока не сообщается. Однако у дорестайлингового варианта Patrol Nismo установлен 428-сильный «движок» V8 на 5,6 л, который до 100 км/ч разгоняется за 6,1 секунды.

Напомним, 18 февраля 2021 года состоится официальная премьера рестайлинговой версии Nissan Qashqai с гибридным силовым агрегатом. Она пройдёт в онлайн-режиме на YouTube-канале Nissan Europe

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