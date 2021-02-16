Москва, 16 февраля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Зарубежные визиты президента России Владимира Путина пока не готовятся, заявил 16 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

«Пока нет», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он подчеркнул, что «имеется целый ряд действующих и возобновленных приглашений».

«Но всё зависит от эпидемиологической обстановки и у нас в стране в первую очередь, и у наших собеседников», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что в обозримом будущем пандемическая ситуация позволит главе государства Владимиру Путину вернуться в обычный очный формат работы.

Также он заявил, что в Кремле подумают над идеей создания «быстрых» телефонных брифингов президента Путина.

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