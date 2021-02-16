Чита, 16 февраля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, несмотря на все усилия, пока не удалось решить проблему с подорожавшим моторным топливом и его нехваткой. Такой вывод можно сделать из сообщения пресс-службы краевого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

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По словам губернатора региона Александра Осипова, в регион сейчас поступает всего треть от необходимого объема топлива.

«Также мы обращаем внимание, что на заводах, где приобретает горючее Забайкальский край, оптовые цены выше, чем на других производствах. Кроме того, чтобы снизить стоимость топлива для потребителей, мы обратимся с официальным письмом в Минэнерго, чтобы рассмотрели для нас возможность субсидировать железнодорожные перевозки нефтепродуктов, поскольку ОАО «РЖД» устанавливает на них самый максимальный тариф. В итоге на территории Забайкальского края розничные цены на топливо выше, чем в европейской части России на три рубля и выше», — пояснил глава Забайкалья.

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин согласился с предложениями главы региона, отметив, что окажет содействие во всех вопросах, которые помогут остановить рост цен на топливо в Забайкалье.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край, как и другие регионы Сибири и Дальнего Востока, столкнулись с проблемой значительного подорожания моторного топлива. На 10 февраля максимальная цена на АИ-92 и АИ-95 зафиксирована в Каларском районе — 51,65 рубля и 54,85 рубля за литр. На дизельное топливо — в Газимуро-Заводском, Калганском и Нерчинско-Заводском районах. Там она составила 59,80 рубля за литр. Сложившаяся ситуация вынуждает забайкальские власти обратиться к заместителю председателя правительства Российской Федерации Александру Новаку.

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