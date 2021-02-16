Саранск, 16 февраля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В ходе встречи министра культуры России Ольги Любимовой и врио главы Мордовии Артема Здунова обсуждались вопросы строительства новых и ремонт уже существующих сельских домов культуры, а также оборудования кинозалов в учреждениях культуры региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

Здунов поблагодарил Минкультуры России за помощь в строительстве домов культуры и отметил, что для Мордовии создание очагов культуры на селе — важное направление деятельности. Он подчеркнул высокий уровень востребованности населением услуг в сфере культуры и сохранения национально-культурных традиций. Здунов запросил поддержку федерального ведомства в части капитального ремонта, строительства и реконструкции культурно-досуговых учреждений республики.

«Это в наших интересах, так как открытие новых и реставрация уже имеющихся площадок позволяют развивать творческие способности населения и выявлять таланты», — отметила министр культуры России.

Врио главы Мордовии отметил плодотворное сотрудничество с РПЦ в рамках сохранения объектов культурного наследия Мордовии и успешную деятельность волонтёров культуры.

Любимова же предложила рассмотреть вопрос участия творческих коллективов Мордовии в проекте «Большие гастроли».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации национального проекта «Культура» до 2024 года в Мордовии планируется создать и модернизировать более 90 объектов культуры. В частности, план включает строительство и ремонт сельских домов культуры, кинозалов, приобретение передвижных культурных центров, создание модельных библиотек.