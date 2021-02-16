Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Советский и российский актер, народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом 16 февраля сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на супругу актера Ларису Луппиан.

Андрей Пронин ИА REGNUM Михаил Боярский

Отмечается, что в настоящее время диагноз артиста неизвестен, и уточняется, что у него не выявлен новый коронавирус.

При этом десять дней назад Боярский прошел вакцинацию от COVID-19.

«Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей», — приводит слова Луппиан Telegram-канал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что советский и российский актер, народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован, его тест на коронавирус показал положительный результат.