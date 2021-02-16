Иркутск, 16 февраля, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Правоохранители пресекли деятельность крупного игорного заведения, расположенного в цокольном этаже многоквартирного жилого дома на ул. Красногвардейская в Иркутске. Подробности масштабной спецоперации, в результате которой были задержаны пять основных фигурантов уголовного дела, предусмотренного ч.3 ст.171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, совершенные организованной группой»), сообщает сегодня, 16 февраля, региональное СУ СК РФ.

Цитата из видео Арест организаторов крупного казино в Иркутске

Обыски при взаимодействии сотрудников СОБР Управления Росгвардии проводились одновременно по 30 адресам: в казино и по местам жительства организаторов и работников игорного заведения. В заведении находились около 30 человек, четыре покерных стола, один игральный стол с рулеткой, 54 игровых автомата с купюроприемниками, игральные фишки и карты.

Помимо игрового оборудования правоохранители изъяли компьютерную технику, сотовый телефоны, флэш-накопители, документацию, подтверждающую осуществление преступной деятельности, а также денежные средства в размере около 450 тысяч рублей. Часть денежных средств была обнаружена в сумке, спрятанной в подвесном потолке одного из помещений казино.

По адресу проживания 30-летнего организатора незаконного бизнеса был изъят пистолет «ПМ», а также множество банковских карт, на которые вероятнее всего переводились вырученные денежные средства. По итогам спецоперации четверо подозреваемых заключены под стражу один — под домашний арест.

В отношении ещё 14 подозреваемых (крупье, администраторы, контролёры, кассир) избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.