Ростов, Ярославская область, 16 февраля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области продолжаются работы по подключению оставшихся без тепла домов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, аварии на теплосетях начались 14 февраля.

Наталия Бобрякова Авария на теплосетях в Ростове

Как ранее сообщало ИА REGNUM, без отопления оказались около тысячи жителей. На утро 16 февраля аварийно-восстановительные работы продолжались на трех многоквартирных домах, оставшихся без тепла и горячей воды. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

«Для отогрева замерзших труб в неподключенных домах задействованы дизельные тепловые пушки, выделенные из областного резерва. В Ростове работают 3 бригады АО «МКЭ» и бригада «Южного водоканала», переброшенная из Переславля-Залесского. Управляющие компании продолжают отрабатывать заявки жителей по завоздушиванию систем отопления в уже подключенных к теплу домах», — сообщили в правительстве Ярославской области.

15 февраля в Ростове побывала депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова, которая так описала происходящее в городе.

«Протечки на теплосетях как цепная реакция. Начиная от самой котельной, где уже практически на самом выходе из котельной хлещет горячий фонтан, из-под невнятно наложенного хомута, и далее практически в каждом дворе микрорайона, ограниченного ул. Спартаковская, ул. Фрунзе, ул. Декабристов. На территории квартала работала одна полноценная бригада Спартаковская 105 и один трактор во дворе Спартаковская 111. Теплосети изношены настолько, что новые вварки (заплатки) не помогают, хомут на хомуте, заплата на заплате, и рядом течь», — рассказала Наталия Бобрякова.

Депутат полагает, что аварии говорят о системных проблемах в сфере ЖКХ в Ярославской области.

«Износ инженерных сетей более 60%, советское наследие изношено до предела! С голубых экранов мы слышим про программы, проекты, прорывы, а реальность удручающая! Нужно срочное обновление всей системы ЖКХ. Обещанная замена одного километра магистрали по ул. Спартаковская не решит проблему, это капля в море. Когда и в каком месте рванет в следующий раз при таком подходе властей, остается только догадывается!», — рассказала Бобрякова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ростовский район и городское поселение Ростов не получили паспорта готовности к зиме 2020−2021 годов.