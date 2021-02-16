Калуга, 16 февраля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Калужская область вошла в число пилотных регионов России, где начала действовать интернет-платформа «Госуслуги жалобы», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Кирилла Гурова.

Admoblkaluga.ru Интернет-сервис позволяет гражданам быстро размещать свои обращения.

Новый интернет-сервис позволяет гражданам быстро размещать свои обращения по тем или иным проблемам, а органам власти — оперативно их отрабатывать. В настоящее время активно востребованы механизмы, которые сокращают сроки рассмотрения жалоб граждан, а также упрощают их общение с муниципалитетами. Одним из таких механизмов и является данная платформа.

«Мы призываем жителей региона пользоваться этим ресурсом, а государственных и муниципальных служащих — качественно и быстро отрабатывать все поступающие сообщения», — сказал Кирилл Гуров.

Как сообщало ИА REGNUM, задача ЦУРа — организация эффективной обратной связи органов власти с жителями региона. В единую систему Центра управления региона включены сферы жизнеобеспечения граждан — медицина, транспорт, экология, ЖКХ, безопасность движения, ряд других отраслей. ЦУР — это информационно-аналитическая платформа, которая дает возможность оперативно отслеживать различные сложные ситуации в городах и районах области.