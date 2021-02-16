Сеул, 16 февраля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В сети появилось тизерное изображение минивэна KIA Carnival 2022 модельного года для рынка США. Тизер распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба KIA Новой KIA Carnival

Новый Kia Carnival — это многофункциональный пассажирский автомобиль с возможностью перевозки до 11 пассажиров. Он официально дебютирует на американском рынке 23 февраля. Новинка заменит в автомобильной линейке марки модель Sedona.

Carnival нынешнего поколения дебютировал в июне 2020 года. Новый фургон больше напоминает внедорожник с более высоким капотом и угловатыми линиями кузова. О том, что это минивэн, напоминают сдвижные задние двери.

В движение автомобиль будет приводить мотор V6 производительностью 290 л. с.

Новинка станет первой моделью марки в США, которая будет носить недавно разработанный значок KIA.

Ранее автопроизводитель KIA представил в РФ версию модели Ceed с новым турбодвигателем G4LH-5 Smartstream мощностью 150 «лошадей» объёмом 1,5 литра. Турбомотор будет работать с семискоростным «роботом» с двумя сцеплениями.

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