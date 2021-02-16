Ярославль, 16 февраля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Ярославской области критически завышены тарифы на вывоз твердых бытовых отходов из продовольственных магазинов, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мониторинг уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Yarregion.ru Мусоровоз в Ярославле

Аппарат бизнес-омбудсмена исследовал семь категорий объектов, из них критический уровень роста тарифа (выше норматива на 25 процентов и более) в Ярославской области выявлен по трем направлениям. В отчете при этом сказано, что «предельных цифр регион не демонстрирует». По словам регионального бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова, необъективную стоимость услуг регионального оператора по обращению с ТКО он указывал как одну из ключевых проблем ярославского бизнеса еще в 2019 году.

«Обращений на эту тему было много, в частности, этот вопрос инициировали предприниматели Углича и Переславля. Главная жалоба — нормативы накопления ТКО в ряде случаев многократно превышают объемы фактического образования. По этому вопросу было проведено немало совещаний и на площадке областной Думы, и в Правительстве области. Позиция бизнеса и моя как Уполномоченного такова: для определения норматива накопления ТКО следует использовать не общую, а полезную площадь здания, а для магазинов и торговых павильонов — торговую площадь. Требуется вносить изменения в законодательство», — заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Региональный бизнес-омбудсмен ссылается на информацию Генпрокуратуры, в которой утверждается, что на территории Ярославской области нормативы накопления ТКО утверждались без соблюдения процедур сбора, анализа и расчета данных о массе и объеме накапливаемых отходов, что является нарушением законодательства об отходах производства и потребления.

«От Ярославской областной Думы ответа на наши предложения мы так и не дождались — с объявлением пандемии коронавируса эта тема как-то отошла на второй план, но мы будем настаивать на продолжении диалога», — подчеркнул Альфир Бакиров.

Он также заявил о поддержке предложения федерального уполномоченного Бориса Титова о законодательном утверждении на федеральном уровне единых, обязательных для всех регионов нормативов накопления ТКО с максимально детальной дифференциацией по категориям объектов.