Москва, 16 февраля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, которым, в частности, службы занятости будут помогать безработным регистрироваться в качестве самозанятых. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«Появляется обязанность служб занятости помочь тем безработным, которые прошли переподготовку, зарегистрироваться в качестве лиц, уплачивающих налог на профессиональный доход, то есть фактически преобразовывать безработных в самозанятых», — сказал Исаев.

Кроме того, поправками службы занятости обязываются помогать гражданам не только по месту их регистрации, но и по месту жительства.