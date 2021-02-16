Избран председатель Ярославской областной думы
Ярославль, 16 февраля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Председателем Ярославской областной думы избран Михаил Боровицкий. Такое решение депутаты приняли на заседании 16 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Михаил Боровицкий был выдвинут фракцией «Единая Россия», которая имеет большинство в региональном заксобрании. Конкуренцию ему составили председатель фракции КПРФ Александр Воробьев и председатель фракции ЛДПР Ирина Лобанова. Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Хабибулин выдвинул свою кандидатуру, но снял её в пользу Воробьева.
За Михаила Боровицкого проголосовали 40 депутатов, за Александра Воробьева — 15, за Ирину Лобанову — 11.
Михаил Боровицкий уже возглавлял Ярославскую областную думу прошлого шестого созыва. В текущем созыве пост председателя занимал Алексей Константинов, который погиб в ДТП в декабре 2020 года.