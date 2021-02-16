Ярославль, 16 февраля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Председателем Ярославской областной думы избран Михаил Боровицкий. Такое решение депутаты приняли на заседании 16 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Михаил Боровицкий

Михаил Боровицкий был выдвинут фракцией «Единая Россия», которая имеет большинство в региональном заксобрании. Конкуренцию ему составили председатель фракции КПРФ Александр Воробьев и председатель фракции ЛДПР Ирина Лобанова. Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Хабибулин выдвинул свою кандидатуру, но снял её в пользу Воробьева.

За Михаила Боровицкого проголосовали 40 депутатов, за Александра Воробьева — 15, за Ирину Лобанову — 11.

Михаил Боровицкий уже возглавлял Ярославскую областную думу прошлого шестого созыва. В текущем созыве пост председателя занимал Алексей Константинов, который погиб в ДТП в декабре 2020 года.