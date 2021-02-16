Ростов-на-Дону, 16 февраля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Власти Ростова-на-Дону готовятся к перепрофилированию госпиталей, развёрнутых для лечения пациентов с COVID-19, в многопрофильные больницы. В течение двух недель планируется разработать план ликвидации ковидных стационаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

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«До 1 марта 2021 года разработать план мероприятий поэтапного перепрофилирования ковидных и провизорных госпиталей в многопрофильные больницы», — следует из документа, подготовленного городским управлением здравоохранения.

ИА REGNUM сообщало, что ещё в начале февраля 2021 года в связи со снижением нагрузки на ковидные госпитали планировалось свернуть 140 провизорных коек. Власти областного центра обратились к региональным властям с просьбой возобновить оказание плановой медицинской помощи ростовчанам.