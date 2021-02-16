Медынь, Калужская область, 16 февраля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В помещении свинарника на территории домовладения в Медыни обнаружено тело 40-летнего местного жителя. По подозрению в совершении преступления задержан 18-летний молодой человек, сообщили 16 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления.

Как полагает следствие, мужчины в свинарнике употребляли спиртное. Произошла словесная ссора, в результате чего 18-летний подозреваемый взял нож для разделки туш свиней и нанес им не менее трех ударов потерпевшему. Мужчина скончался на месте.

Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проверки показаний на месте молодой человек дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.