Москва, 16 февраля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Точная дата старта в России третьего этапа программы туристического кешбэка станет известна через неделю. Об этом заявила начальник Управления туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова, сообщили 16 февраля в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Балаклава. Крым

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Лысенкова уточнила, что Ростуризм планирует запустить акцию по возврату части средств за туры по России в конце февраля — начале марта. В настоящее время идёт подписание соответствующих документов.

В 2021 году Федеральное агентство по туризму намерено провести два этапа программы кешбэка весной и осенью для стимулирования спроса в период низкого сезона продаж туров по России.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм готовит третий этап акции с кешбэком за поездки по Российской Федерации.

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