Москва, 16 февраля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Хотят принять участие в работе студенческих отрядов 70% жителей России. Подработать в студотрядах летом готовы 87% студентов и 91% школьников, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Kremlin.ru Студенческий строй отряд

По мнению 81% опрошенных, существование молодежной организации общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО) способствует формированию патриотизма у молодого поколения.

Наиболее популярные направления деятельности РСО — педагогические отряды (35%), профильные (235), экологические отряды (22%), отряды оказания помощи пожилым и малоимущим гражданам (20%).

Опрос по телефону проведен 21−26 ноября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, студенческие отряды намерены сформировать в средне-специальных учебных заведениях (ссузах) Самарской области.

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