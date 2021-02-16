Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Дорожные рабочие израсходовали 433 тонны соли и песко-соляной смеси на обработку Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга из-за снегопада, который начался в ночь на 16 февраля и по прогнозам будет идти весь день. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дарья Драй ИА REGNUM Заезд на КАД Петербурга

Так, за минувшие сутки на обработку КАД израсходовано 136 тонн соли и 297 тонн песко-соляной смеси. В расчистке и противогололедной обработке КАД задействовано 39 комбинированных дорожных машин (КДМ), шесть погрузчиков, четыре трактора, 92 сотрудника обслуживающей дорогу подрядной организации.

«Расчистка и обработка федеральных трасс на территории Ленинградской области в настоящее время продолжается. С учетом полученного от ФГБУ «Северо-Западное УГМС» прогноза об ухудшении погодных условий подрядные организации накануне были переведены на усиленный режим работы», — рассказали в управлении.

В минувшие сутки федеральные дороги в Петербургском регионе расчищало и обрабатывало 127 КДМ, пять автогрейдеров, 34 погрузчика, 15 тракторов, 50 единиц другой техники. В работах было занято 595 сотрудников подрядных организаций.

«ФКУ Упрдор «Северо-Запад» за сутки израсходовано 343,4 тонны соли, 1395,75 тыс. тонн песко-соляной смеси», — подытожили в пресс-службе.

Напомним, сегодня, 16 февраля, днем по Ленобласти ожидается небольшой и умеренный снег, ветер 6−11 м/с. Температура воздуха составит −5… −10 градусов Цельсия. В среду, 17 февраля, местами возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до −15… −20, днем −12… −17 градусов.

В связи со сложными погодными условиями Упрдор «Северо-Запад» просит автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными, избегать резких маневров, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию до впередиидущего автомобиля.