Ярославль, 16 февраля, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Власти Ярославской области не планируют строительство мусоросжигательного завода в регионе. Об этом сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона.

Правительство Ярославской области

О том, что такой завод может быть построен для обслуживания Ярославля, Рыбинска и Костромы, сообщили «Новые известия» со ссылкой на учредителя экологического фонда «Гражданин» Максима Шингаркина. Он рассказал, что компания «РТ-инвест» планирует построить в России 25 мусоросжигательных заводов. Власти Ярославской области это опровергают.

«Правительством Ярославской области не прорабатывался вопрос создания на территории региона объекта мусоросжигания. Сведения, представленные в презентации РТ-Инвест, не соотносятся с территориальной схемой обращения с отходами, которая не предполагает ввоз на территорию Ярославской области ТКО из других регионов, в том числе Костромской области» — сказал директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Стоит отметить, что губернатор Дмитрий Миронов объявил в регионе «пятилетку экологии», а жители неоднократно выступали с протестами против ввоза коммунальных отходов из Москвы.