Токио, 16 февраля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Японская компания Lexus (принадлежит корпорации Toyota Motor) представила тизер новой спортивной модели F. Изображение опубликовано на сайте издания Lexus Enthusiast.

Lexus Enthusiast Крышка мотора Lexus с надписью F Sport

На тизере изображена крышка мотора с надписью F Sport. Отмечается, что крышка сделана из углеволокна.

На данный момент никаких подробностей об этой новинке нет. Предполагается, что крышка двигателя точно такая же, как у модели RC F. Если это так, то новый спорткар может получить безнаддувной пятилитровый силовой агрегат V8. Однако этот мотор может быть модернизирован.

Ещё один претендент на подкапотное пространство нового спорткара — шестицилиндровый 3,5-литровый мотор V6 с двойным турбированным наддувом.

Ранее председатель совета дилеров Lexus Джон Яконо сообщил, что компания готовит премьеру флагманского трёхрядного вседорожника. Он заменит в модельном ряду актуальную модель LX.

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