Москва, 16 февраля, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Правительству России предстоит проанализировать степень освоения регионами РФ средств, выделенных в 2020 году на мероприятия в сфере дорожного хозяйства. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами российского правительства.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Ремонт дороги

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«Провести анализ освоения субъектами Российской Федерации в 2020 году средств федерального бюджета, выделенных на финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства», — говорится в списке поручений, опубликованном 16 февраля на сайте Кремля.

Также глава государства потребовал «определить причины низкого уровня освоения данных средств отдельными субъектами» страны.

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Доклад о выполнении распоряжения должен быть представлен президенту до 15 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января на совещании президента России Владимира Путина с правительством вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в России удалось реализовать все планы по строительству дорог, которые были утверждены на 2020 год. Так, в прошлом году после реконструкции и строительства было введено в строй 915 км федеральных дорог — это, по его словам, «один их самых высоких показателей за последние годы».

Помимо этого, в 2020 году было отремонтировано 7775 км дорог. По региональной сети построено и реконструировано 1,7 тыс. км, отремонтировано — 16 тыс. км дорог.