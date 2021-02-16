Тобольск, Тюменская область, 16 февраля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Проектная документация на строительство нового аэровокзала в Тобольске прошла повторную государственную экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Admtyumen.ru Взлётно-посадочная полоса будущего аэропорта в Тобольске

Здание аэропорта площадью 6058,80 кв. м строят в 30 км от Тобольска на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений. Его пропускная способность рассчитана на 120 тыс. пассажиров в год.

В связи с увеличением пропускной способности аэровокзала в проектную документацию были внесены изменения по планировке здания, состава помещений и технологического оборудования, отмечают в Главгосэкспертизе.

Напомним, застройщиком аэропорта в Тобольске является ООО «ЗапСибНефтехим». Открытие воздушной гавани намечено на вторую половину 2021 года. На данный момент на объекте готова лишь взлётно-посадочная полоса.