Иркутск, 16 февраля, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Перебои с моторным топливом начали ощущаться в Иркутской области. Как пишет gorodbratsk, причиной дефицита АИ-95 заинтересовался лично губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна АЗС

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Позвонив на одну из автозаправок крупнейшей иркутской частной сети АЗС («КрайсНефть»), глава региона выяснил, что дефицит вызван задержкой поставки заводом-изготовителем (сейчас поставки возобновлены). Также директор сообщил, что цены на бензин меняться пока не будут.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы с моторным топливом отмечают также в Приморье и Забайкальском крае. Максимальная цена на АИ-92 и АИ-95 зафиксирована в Каларском районе Забайкалья — 51,65 рубля и 54,85 рубля за литр. На дизельное топливо — в Газимуро-Заводском, Калганском и Нерчинско-Заводском районах. Там она составила 59,80 рубля за литр.

Сложившаяся ситуация вынуждает забайкальские власти обратиться к заместителю председателя правительства Российской Федерации Александру Новаку.

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