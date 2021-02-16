Пермь, 16 февраля, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Перми в период заключительного квалификационного этапа мужского Евробаскета-2022 будет работать фотовыставка памятных монет Банка России «Монеты славы». Площадкой для экспозиции станет универсальный дворец спорта «Молот», где 18—22 февраля состоятся отборочные игры баскетбольного Чемпионата Европы, сообщает пресс-служба Пермского отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

Пресс-служба Пермского отделения Пермь Уральского ГУ Банка России Экспонаты фотовыставки

«Проведение выставки, посвященной памятным монетам спортивной тематики, приурочено к большому спортивному событию в Пермском крае. Возможность ознакомиться с богатой историей отечественного спорта, запечатленной в необычных высокохудожественных фотоэкспонатах, представится как российским и зарубежным спортсменам-профессионалам, так и многочисленным любителям спорта и болельщикам нашего города и региона», — сказала эксперт пермского отделения Уральского ГУ Банка России Ирина Занина.

За последние сорок лет Банк России выпустил около 200 памятных монет спортивной тематики из драгоценных и недрагоценных металлов. Все они посвящены знаменитым событиям и победам. Каждое фотопанно сопровождается справкой об экспонате.

Добавим, в феврале в Перми пройдут заключительные матчи квалификации Евробаскета-2022. Сборная мужской команды России проведет две игры — с Северной Македонией и Эстонией 19 и 21 февраля.