Якутск, 16 февраля, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Судья арбитража Якутии Владимир Андреев 9 марта 2021 года рассмотрит претензии Ленского управления Ростехнадзора, которое требует привлечь к административной ответственности компанию «Золото Селигдара». Ответчик входит в состав холдинга «Селигдар», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Иск к АО поступил 9 февраля 2021 года, а 15 февраля его приняли к производству. Известно лишь, что будет рассмотрено «заявление о привлечении к административной ответственности». Детали пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в ноябре 2005 года. Уставный капитал — 20 млн рублей, директор — Сергей Татаринов. На сайте ПАО «Селигдар» уточняется, что «Золото Селигдара» входит в состав группы. Сам холдинг специализируется на разработке небольших и средних по запасам месторождений золота. Активы состоят из семи предприятий Якутии, Бурятии, Алтайского края и Оренбургской области. Также с 2013 года появились в структуре и оловодобывающие компании Хабаровского края. На конец декабря 2020 года более 19,7% в ПАО принадлежали московскому ООО «Максимус», более 12% — ООО «БВТ Хаус» и 10,71% — ООО «Треббия». Существенные доли в последнем имеют Татаринов и Константин Бейрит — ещё один акционер и член совета директоров.

У АО «Золото Селигдара» несколько лицензий, в том числе выданная в мае 2018 года на разработку месторождения Ясная Поляна в Алданском районе Якутии. Действие лицензии на разведку и добычу рудного золота — до 31 мая 2033 года.