Томск, 16 февраля, 2021, 06:25 — ИА Регнум. В Томске 15 февраля в 23:11 по местному времени произошёл пожар в пятиэтажном кирпичном жилом доме коридорного типа на улице Полины Осипенко.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области Пожар в Томске

Как сообщили ИА REGNUM 16 февраля в областном главке МЧС, на момент прибытия первого подразделения горел центральный тамбур. На всех этажах было плотное задымление. Жителей дома эвакуировали с тыльной стороны здания.

63 человека эвакуировались самостоятельно. Пожарные по лестничным маршам с помощью спасательных устройств спасли 13 человек, в том числе двоих детей. По автолестницам с четвёртого и пятого этажей спасли десять человек, в том числе одного ребёнка. Со второго и третьего этажей по трёхколенным лестницам спасены пять человек. Двух женщин с признаками острого и лёгкого ингаляционного отравления угарным газом доставили в больницу.

Общая площадь пожара составила 12 кв. м. Причина устанавливается. Возгорание потушили в 23:39. В тушении принимали участие 33 человека, использовалось десять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на территории молочного предприятия в Шумерле горел склад готовой продукции.

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