Кемерово, 16 февраля, 2021, 05:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области впервые за несколько лет увеличилось количество врачей — в больницы пришли молодые специалисты. Это произошло благодаря поддержке выпускников-медиков, заявил на аппаратном совещании заместитель губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

Ирина Шевандронова. В приемной врача. 1953

«Нехватка медицинских кадров — актуальная тема для нашего региона. Чтобы поддержать выпускников медицинских колледжей и вузов и дать им стимул работать по профессии, в июле 2020 года мы приняли изменения в региональный закон «О здравоохранении», — прокомментировал ситуацию председатель кузбасского парламента Вячеслав Петров.

Так, выплату в размере одного миллиона рублей сегодня получают врачи «дефицитных» специальностей, 500 тысяч рублей — те, кто пришел впервые работать на терапевтические и педиатрические участки, вознаграждение предусмотрено и для наставников.