Чебоксары, 16 февраля, 2021, 05:30 — ИА Регнум. В Чувашии на территории молочного предприятия в Шумерле горел склад готовой продукции, в результате эвакуированы 30 работников. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

Cap.ru Пожар на предприятии в Шумерле. Фото: ГУ МЧС по Чувашии

Информация о возгорании поступила 15 февраля около 15:00. По данным ведомства, пожар произошёл в Шумерле на территории молочного предприятия по улице Ленина: огнём был охвачен двухэтажный кирпичный склад готовой продукции площадью 720 кв. метров.

Спасатели эвакуировали 30 работников завода, погибших и пострадавших нет.

Пожар был локализован через час при участии 30 спасателей.

По последним данным ГКЧС Чувашии, с начала года в республике произошло 128 пожаров, жертвами огненной стихии стал 21 человек. Предварительный материальный ущерб превысил 89 млн рублей. В республике действует номер Единой службы спасения — 112.