Москва, 16 февраля, 2021, 03:23 — ИА Регнум. Крупный финансовый иск в ближайшее время рассмотрит арбитраж Москвы, куда поступили претензии Минобороны России к АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» из Самарской области. Последнее входит в состав дивизиона «Роскосмоса». Иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Msk.arbitr.ru Арбитражный суд города Москвы

Исковое заявление от министерства поступило 15 февраля 2021 года. Размер требований — 774 235 631,18 рубля.

В январе 2021 года претензии на небольшую сумму — около 496 тыс. рублей выставил к самарскому центру и сам «Роскосмос».

15 февраля 2021 года небольшие финансовые претензии министерство подало и к АО «Научно-технический центр высокоскоростных систем передачи «Супертел ДАЛС» из Санкт-Петербурга — на сумму 5,3 млн рублей, и к АО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» — на 3,5 млн рублей.