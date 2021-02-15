Луганск, 16 февраля, 2021, 01:08 — ИА Регнум. Взрыв неустановленного происхождения произошел на газораспределительном узле в Луганске по улице Вторая Беломорская. Об этом 16 февраля сообщает агентство Луганскинформцентр со ссылкой на МЧС ЛНР.

tpsdave Пожарная машина

После этого на объекте начался пожар, высота пламени которого составляет около 20 метров. Информация о пострадавших не поступала.

Сотрудники газовой службы пытаются перекрыть подачу газа. Несколько объектов в районе инцидента оказались отключены от электроснабжения из-за срабатывания систем защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля из-за утечки газовоздушной смеси в одном из торговых центров во Владикавказе произошел мощный взрыв. Здание комплекса было полностью разрушено, а несколько жилых домов и автомобилей в окрестностях — повреждены.

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