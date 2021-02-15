Челябинск, 16 февраля, 2021, 00:11 — ИА Регнум. Руководство Челябинской таможни приняло участие в торжественной церемонии в честь Дня памяти воинов-интернационалистов на Аллее Славы в областном центре, сообщили 15 февраля в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Челябинской таможни Торжественная церемония в честь Дня памяти воинов-интернационалистов

Венки и цветы к памятнику «Доблестным сынам Отечества» возложили заместитель начальника Челябинской таможни Сергей Лукин и начальник отделения инспектирования и профилактики правонарушений Роман Соболев.

Лукин напомнил, что сегодня, 15 февраля, по всей России отмечается 32-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.

Лукин «Через эту войну прошли более 620 тысяч солдат и офицеров. Десять с половиной тысяч из них — наши земляки. Более 180 южноуральцев погибли. Для Челябинской таможни эта дата также значима — несколько сотрудников Челябинской таможни являются ветеранами боевых действий».

Военнослужащие Челябинского гарнизона прошли торжественным маршем вдоль Аллеи Славы.

Напомним, Афганская война, в которой против моджахедов на стороне правительственных войск Афганистана воевали советские солдаты и офицеры (Ограниченный контингент советских войск), длилась почти десять лет.

Советские войска по просьбе Кабула вошли в Афганистан 25 декабря 1979 г. Ограниченный контингент покинул Афганистан 15 февраля 1989 г. По официальным данным, в Афганской войне погибли 15 052 советских военнослужащих, 417 пропали без вести.