Анкара, 15 февраля, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонную беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе встречи было выражено недовольство недавними заявлениями со стороны США. Блинкен также выразил соболезнования министру Чавушоглу в связи с 13 погибшими турецкими гражданами, отметив, что Рабочая партия Курдистана несет ответственность за это. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Это были первые переговоры на уровне министров при новой администрации США. На встрече Блинкена и Чавушоглу были рассмотрены двусторонние отношения, покупка российских ЗРС С-400, Движение Гюленистов ФЕТО и деятельность Рабочей партии Курдистана, борьба с терроризмом, война в Сирии и ситуация в Восточном Средиземноморье.

Напомним, ранее Госдеп выразил сожаления по факту гибели турецких граждан в иракском Курдистане, заявив о поддержке Турции как союзника по НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой такого заявления, обвинив США в поддержке вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана.

«США сожалеют об убийстве турецких граждан в иракском районе Курдистан. Мы на стороне нашего союзника по НАТО Турции и выражаем соболезнования семьям погибших в недавнем конфликте. Если новость о том, что турецкие граждане погибли от рук вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана, верна, мы резко осуждаем этот акт», — заявил Блинкен.