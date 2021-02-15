Багдад, 15 февраля, 2021, 22:56 — ИА Регнум. В Ираке неизвестные обстреляли ракетами район международного аэропорта Эрбиля, сообщает 15 февраля издание «Рудау».

Erbilairport.com Международный аэропорт Эрбиль

По утверждению издания, в результате обстрела два человека пострадали. Они госпитализированы.

Кроме аэропорта, от обстрела пострадали кварталы прилегающего к нему жилого района.

По предварительным данным, ракеты были запущены с территории округа Эль-Хамдания близ Мосула.

Официальных подтверждений этой информации пока не было.