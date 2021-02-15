Париж, 15 февраля, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Суд присяжных Парижа может вынести решение о наказании от 20 до 30 лет лишения свободы для трех мужчин, подозреваемых в подготовке теракта, который был предотвращен Генеральной дирекцией внутренней безопасности Франции, в столице страны в 2016 году. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

Уточняется, что Национальная антитеррористическая прокуратура потребовала назначить выходцам из французского Страсбурга Хишаму Макрану и Яссину Буссериа 20 и 22 года лишения свободы соответственно, а марокканцу Хишаму аль-Ханафи — 30 лет тюремного заключения и пожизненный запрет на въезд во Францию как «наиболее верному стороннику ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Напомним, теракт был предотвращен французскими силами контрразведки в ходе операции «Улисс».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля во французском городе Нантер начался суд над главой крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пени ее сторонником, евродепутатом Жильбером Колларом за публикацию в интернете шокирующих фотографий, сделанных представителями ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).