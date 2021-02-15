Идлиб, Сирия, 15 февраля, 2021, 22:47 — ИА Регнум. На территории идлибской зоны деэскалации в Сирии боевики незаконных вооруженных формирований за сутки устроили 35 обстрелов, сообщил 15 февраля на брифинге замначальника российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным российских военных, обстрелы устраивали боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 35 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (в том числе по данным сирийской стороны — 28 обстрелов), из них в провинции Идлиб — 19 обстрелов, в провинции Латакия — 12 обстрелов, в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Хама — два обстрела», — сказал Вячеслав Сытник.

Напомним, в зоне «Идлиб» на севере Сирии сосредоточились непримиримые вооруженные группировки, подконтрольные как Турции, так и радикальным джихадистским структурам.