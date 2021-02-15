Мадрид, 15 февраля, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Защитник «Барселоны» Жорди Альба рассказал о намерениях капитана команды Лионеля Месси на будущее.

(cс) Alipourvaghar Портрет Лионеля Месси (фрагмент)

Напомним, что у аргентинца истекает контракт в конце текущего сезона и за ним пристально наблюдают несколько европейских грандов. Известно об интересе со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

«Даже если бы я точно знал, что Лео будет делать, я бы не сказал об этом на публике.

Он уже говорил, в чем заключается его намерение — дождаться окончания сезона. Лео примет правильное решение, но прямо сейчас он сосредоточен на игре за «Барселону», хочет провести хороший сезон.

И я надеюсь, что мы сможем выиграть трофей. А потом Лео будет решать. Я уверен, что он примет лучшее решение для себя. Я как игрок намного лучше на поле, когда он рядом. Не только я, это всех касается. Мы все намного сильнее и лучше с Лео.

Надеюсь, он останется на много лет, но решать ему, и нам нужно уважать его решение, каким бы оно ни было. Но прямо сейчас он думает о «Барселоне», — приводит слова защитника портал Diario Sport.