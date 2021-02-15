Луганск, 15 февраля, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Группа из 12 украинских боевиков дезертировала из рядов ВСУ, сообщил 15 февраля журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская армия

Факт дезертирства выявлен в ходе проверки, проведённой штабной комиссией в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

По словам Осадчего, при проверке выяснилось, что 12 боевиков самовольно покинули место несения службы, «и командование бригады не смогло ответить, где они находятся на данный момент». Дезертиров разыскивают.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 февраля, генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что из рядов украинской армии идёт отток военных.