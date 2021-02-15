Луганск, 15 февраля, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Запрещённую договорённостями Украины и Донбасса военную технику разместили ВСУ на границе с ЛНР, сообщает 15 февраля пресс-служба управления Народной милиции республики.

Sergio Hoffmann БРДМ-2 ВСУ

Уточняется, что бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) ВСУ обнаружена у посёлка городского типа Луганское.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно допмерам контроля режима прекращения огня, введённом с 27 июля 2020 г., тяжёлую военную технику стороны конфликта в Донбассе не могут размещать вблизи линии соприкосновения.

Киев регулярно нарушает эту договорённость, как и Минские соглашения.