Приштина, Сербия, 15 февраля, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Потерпев тяжелое поражение от своих главных соперников из «Движения за самоопределение» на досрочных выборах 14 февраля в Косово бывшая партия власти Косово «Демократическая лига Косово» (ЛДК) принялась за реорганизацию.

Отставка

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава ЛДК Иса Мустафа подал в отставку со своего поста не дожидаясь завершения подсчета голосов. Вслед за ним в отставку подал весь президиум партии.

По результатам подсчета 99,23% голосов ЛДК заняла третье место. 47,88% получила оппозиционная партия «Движение за самоопределение», «Демократическая партия Косово» получила 17,36%, партия власти «Демократическая лига Косово» получила лишь 13,08%, а «Альянс за будущее Косово» 7,40%.

Тем не менее, представитель ЛДК Авдулла Хоти все еще возглавляет техническое правительство.