Луганск, 15 февраля, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Два раза за сутки 14 февраля ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР, сообщает 15 февраля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Украинские боевики обстреляли районы сёл Калиново-Борщеватое и Калиново. Сёла ЛНР обстреливали из автоматических станковых гранатомётов (АГС-17), ручных противотанковых гранатомётов (РПГ-7) и стрелкового оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за неделю ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня на линии разграничения в ЛНР.