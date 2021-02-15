Донецк, 15 февраля, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Обстрелам ВСУ подверглись район сёл Ленинское и Сигнальное в ДНР, сообщает 15 февраля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Dpsu.gov.ua Украинский миномётчик

Сигнальное ВСУ атаковали в 17:26 мск со стороны села Тарамчук. По селу ДНР украинские боевики выпустили пять мин калибром 82 мм. Кроме того, они вели обстрел из вооружения боевой машины пехоты.

Обстрел Ленинского ВСУ начали в 17:55 мск: боевики выпустили четыре мины калибром 82 мм.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Горловке (ДНР) ранение в результате теракта, устроенного украинскими боевиками, получил командир батальона Народной милиции республики.