Брюссель, 15 февраля, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 15 февраля прокомментировал на своей странице в социальной сети Twitter результаты досрочных парламентских выборов в Косово.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Косово

Политик заявил, что он «с нетерпением ждет работы с новым правительством» в ходе диалога с Сербией.

Мирослав Лайчак «Вчерашние выборы в Косово продемонстрировали зрелость его институтов, всех релевантных акторов и политических партий. Граждане сделали так, чтобы их голос услышали, и я жду работы с будущим правительством в продолжение диалога».

По результатам подсчета 99,23% голосов 47,88% получила оппозиционная партия «Движение за самоопределение», «Демократическая партия Косово» получила 17,36%, партия власти «Демократическая лига Косово» получила лишь 13,08%, а «Альянс за будущее Косово» 7,40%