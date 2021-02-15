Подгорица, 15 февраля, 2021, 21:27 — ИА Регнум. С 16 февраля дня все виды топлива в Черногории подорожают от трех до пяти евроцентов, сообщает министерство капитальных вложений.

Бензин

Цены на бензин Eurosuper-95 и 98 будут выше на четыре и пять центов соответственно и составят 1,23 евро и 1,27 евро.

Евродизель подорожает на четыре цента до 1,1 евро, а топочный мазут на три цента до 1,07 евро.

Последние изменения в ценах на топливо произошли 19 января, когда все виды топлива выросли на 2−5 центов.

В Черногории коррекция цен проводится министерством раз в две недели и цены на топливо на заправках одинаковые.